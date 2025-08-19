Новости

Второй испортозамещенный МС-21 совершит первый полет в Иркутске

Испытания импортозамещенного самолета МС-21, собранного на авиазаводе в Иркутске, проводят в подмосковном Жуковском. Скоро начнутся испытания второго аналогичного образца.

«Импортозамещенный опытный лайнер МС-21, оснащенный отечественными системами и двигателями ПД-14 нашей ОДК, совершил 19 полетов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний. Суммарно самолет провел в воздухе 74 часа. Вскоре к программе присоединится второй борт. Машина готовится к первому полету в Иркутске», – сообщает пресс-служба «Ростеха».

По данным госкорпорации, когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Необходимое количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
