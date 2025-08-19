Новости

90 семей переселенцев в Черемхово получили ключи от новых квартир

В Черемхово состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья – их получили 90 семей.

Фото: пресс-служба правительства Ирктской области

«Сейчас мы реализуем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В Черемхово нам остается пересилить 47 семей, и программа будет полностью выполнена на территории этого муниципалитета», – прокомментировал заместитель председателя правительства Иркутской области  Александр Галкин.

Дом для оставшихся семей сейчас строят: готовность объекта составляет 61%,в настоящее время выполняются внутренние отделочные и фасадные работы, пояснили в областном правительстве.

Всего по данной программе в Черемхово предусматривалось расселение 664 семьи, проживающих в аварийных домах общей площадью 34,15 тыс. кв. м. На эти цели направили 2,7 млрд рублей.


