Губернатор Иркутской области завел аккаунт в отечественном мессенджере MAX

Канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появился в отечественном мессенджере MAX. Он носит название «#Кобзевнасвязи».

«Основой своей работы считаю постоянную связь с жителями Иркутской области. С каждым днем каналов для общения становится все больше. Новый – это цифровая платформа MAX, отечественная разработка. Для вашего удобства создал канал в российском национальном мессенджере. Присоединяйтесь», – говорится в первом сообщении Игоря Кобзева.

В мессенджере MAX появился и официальный канал правительства Иркутской области. Здесь планируют публиковать новости из жизни Приангарья, информацию о значимых решениях в работе областных властей, официальные комментарии.

Max – мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. Находится на стадии бета-тестирования.

