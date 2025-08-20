Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 августа: 8 608,2598 руб/1 г золота и 98,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 608,2598 руб.
  • 1 грамм серебра - 98,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 3 453,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 903,5200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4802 р. (0,19%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (0,84%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7800 р. (0,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0200 р. (0,28%).

