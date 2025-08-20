Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Минэкономразвития предложило ввести черные списки покупателей маркетплейсов

Министр экономического развития Максим Решетников предложил маркировать аккаунты покупателей, систематически не выкупающих товары на маркетплейсах. Инициатива направлена на защиту продавцов от недобросовестных клиентов и снижение логистических издержек.

Читайте также:

Оборот трансграничной торговли за полугодие вырос на 31%
19 августа 2025
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
15 августа 2025

«Предлагаю рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», – передают «Известия» заявление Решетникова во время встречи с бизнес-сообществом в Ростовской области.

По данным экспертов, каждый возврат товара обходится продавцам в 300–1500 рублей. Нормативная база для нововведений будет разработана до конца 2025 года в рамках закона о платформенной экономике.

В 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах сталкивались с недобросовестными покупателями. Ранее аналогичные системы рейтингов успешно применялись в сервисах такси и каршеринга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес