Минэкономразвития предложило ввести черные списки покупателей маркетплейсов

Министр экономического развития Максим Решетников предложил маркировать аккаунты покупателей, систематически не выкупающих товары на маркетплейсах. Инициатива направлена на защиту продавцов от недобросовестных клиентов и снижение логистических издержек.

«Предлагаю рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», – передают «Известия» заявление Решетникова во время встречи с бизнес-сообществом в Ростовской области.

По данным экспертов, каждый возврат товара обходится продавцам в 300–1500 рублей. Нормативная база для нововведений будет разработана до конца 2025 года в рамках закона о платформенной экономике.

В 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах сталкивались с недобросовестными покупателями. Ранее аналогичные системы рейтингов успешно применялись в сервисах такси и каршеринга.