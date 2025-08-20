От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале

Иркутская область активно готовит стратегию развития туризма до 2030 года, и 18 августа в Иркутске прошла сессия, собравшая более 100 участников. Среди них были ведущие эксперты туристической отрасли, представители власти и бизнеса, которые обсудили приоритетные направления развития туризма в регионе.

Первый заместитель председателя правительства региона, Руслан Ситников, подчеркнул, что «будущая стратегия — это хорошо, но важно действовать уже сейчас, сосредоточив усилия на развитии инфраструктуры». Он назвал пять приоритетных направлений:

1. Дороги на Байкал

На многих направлениях ведутся активные ремонтные работы. Продолжается строительство дороги на Ольхон, несмотря на сложности с национальным парком. Уже завершены первые 15 км дорог, продолжается реконструкция паромных переправ. В Хужире заасфальтирована центральная улица, и теперь планируется благоустройство фасадов.

Руслан Ситников также отметил менее крупные дорожные работы в направлении Большого Голоустного и Листвянки, где уже созданы стоянки и обновляются дороги. «Важно привести всё в порядок. Однозначно стало лучше, чем было раньше».

2. ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске

«Сейчас мы практически еженедельно выезжаем в Байкальск, проводим совещания и активно работаем над вопросом инфраструктуры», – сообщил Руслан Ситников.

Регион получил дополнительное финансирование в размере 2 млрд рублей из федерального центра для завершения инфраструктурных мероприятий в особой экономической зоне «Ворота Байкала». В ОЭЗ сейчас 29 резидентов, многие из которых участвуют в реконструкции мест размещения. «Отрадно, что участвуют не только крупные инвесторы, но и региональные игроки, это важно для развития туризма», — подчеркнул Ситников.

3. «Байкальская слобода» в Тальцах

До конца 2025 года планируется завершить изменения генерального плана и правил землепользования Большереченского района, создать охранную территорию, разработать проекты планировки и межевания, передать регион полномочиями управления федеральными землями. Уже подписаны контракты на проектирование подъездных дорог и канализации, заключен договор на подключение электроэнергии, подготовлены договоры на водоснабжение и водоотведение.

Туристско-рекреационный кластер «Тальцы» является частью круглогодичного морского курорта «Волшебный Байкал», создаваемого в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

4. Причалы и круизный туризм

Причал «Рогатка» и причал в порту Байкал — ключевые объекты для реконструкции.

«Работа будет комплексной, учитывая, что в порту Байкал проживает около 2000 человек. Задача заключается не только в развитии туризма, но и в улучшении доступности населённого пункта», – подчеркнул первый зампред.

Он также отметил, что президентская инициатива по развитию круизного туризма дала значительный толчок.

«Несмотря на короткий судоходный сезон на Байкале, порядка 120 дней, компании «Водоход» и ВСРП предложили использовать круизные суда зимой как гостиницы, обеспечивая круглогодичный сервис и размещение».

5. Создание модульных средств размещения

В регионе продолжается реализация федеральной программы создания модульных средств размещения. «Для нас важно, чтобы бизнес участвовал в программе, продолжал строить и получать 50% субсидию от государства», — отметил Ситников. Кроме того, бизнес продолжает за счёт собственных средств модернизировать действующие туристические базы.

Напомним, Иркутская область получит около 538 млн рублей на строительство модульных отелей в период с 2025 по 2027 годы. Эти средства представляют собой субсидию из федерального бюджета, предназначенную для софинансирования реализации подобных инвестиционных проектов. От Иркутской области было поддержано 12 заявок.

В заключение Ситников подчеркнул, что важно не только разработать стратегию развития туризма, но и получить конкретный план реализации мероприятий.

Напомним, по итогам 2024 года турпоток в Иркутскую область составил 2 млн туристов. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году регион вместе с Бурятией планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно.