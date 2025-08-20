Региональный центр компетенций получил сертификацию от федеральной комиссии

В Иркутской области 99 предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда». И всего один оператор реализации федпроекта — Региональный центр компетенций. В августе он подтвердил свои компетенции – получил сертификацию от специальной комиссии, в состав которой вошли эксперты Федерального центра компетенций, а также правительства Московской области, Мурманского и Волгоградского РЦК и нашего областного Министерства экономического развития и промышленности.

Сертификация региональных центров компетенций призвана проверить уровень знаний и навыков экспертов. Она проходит в 2 этапа — дистанционно и очно. На очном этапе комиссия оценивала как уже завершённые проекты, так и те, что находятся в процессе реализации. В качестве проекта, находящегося на стадии тиражирования (то есть с момента реализации пилотного потока прошёл год) было представлено производство Иркутской маслосырбазы. А текущим проектом была выбрана оптимизация производства строительных металлоконструкций компании «КМ 38».

«Комиссия проверила соответствие работы иркутского РЦК стандартам и методам, разработанным ФКЦ, работу предприятий и рабочих групп, соответствие рабочих процессов принципам бережливого производства. В результате получено положительно заключение по работе РЦК и работе на обоих проектах. Сертификация пройдена!» — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Выглядит всё это как будто несложно, но в реальности комиссия проверяла работу РЦК по целому ряду критериев, начиная от глобального (достижение результатов федерального проекта в зоне ответственности РЦК) и заканчивая такими операционными моментами, как реализация в срок мероприятий проектов на предприятиях-участниках, своевременность стартов этих проектов, соответствие их методологии федпроекта и соответствие обучения сотрудников предприятий-участников установленным требованиям (включая супервизию тренеров и «Фабрику Процессов»).

«Региональные центры компетенций могут работать и без этой сертификации. Но мы уверены в высоком профессиональном уровне наших тренеров, поэтому отправили заявку в ФЦК. Очень благодарны коллегам из других регионов за внимательное отношение ко всем деталям нашей работы; вместе с сертификацией получили подробную обратную связь, чтобы сделать реализацию федпроекта в области ещё более эффективной», — подчеркнул руководитель иркутского РЦК Андрей Савченко.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали 99 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

В этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. А бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».