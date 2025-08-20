Правительство одобрило отсрочку по долгам для жителей регионов в КТО и военным положением

Правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий судебным приставам приостанавливать взыскание долгов в регионах с режимом КТО или военным положением. Инициатива направлена на защиту граждан, оказавшихся в экстремальных условиях, и уже прошла одобрение Комиссии по законопроектной деятельности.

«Отсрочка дает заемщикам время пережить период форс-мажора без потери имущества», – пояснил «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Отсрочка не распространяется на алименты, выплаты за причинение вреда здоровью и долги по коррупционным преступлениям. Режим временно действует в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Курской и Белгородской областях.