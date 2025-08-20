Добровольцы спецоперации получат статус ветеранов

Добровольцы, участвовавшие в спецоперации в первые месяцы, получат статус ветеранов. Это позволит им претендовать на жилищные льготы, особые условия получения образования и медицинских услуг. Законопроект устраняет социальную несправедливость в отношении бойцов, защищавших Родину на полях спецоперации, сообщает газета "Ведомости".

Министерство обороны предложило наделить статусом ветеранов боевых действий участников, вступивших в добровольческие формирования с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Инициатива была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности 19 августа, сообщили источники в «Ведомостях».

Авторы законопроекта объясняют, что с 1 сентября 2023 года граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в добровольческих формированиях, так как Министерство обороны организовало заключение контрактов на военную службу в Вооруженных силах. Таким образом, лица, проходящие контрактную службу с 1 сентября 2023 года, автоматически получают статус ветеранов, а те, кто вступил в добровольческие формирования ранее, этого статуса не имели.

По словам Анастасии Милютиной из Ассоциации юристов России, к ветеранам боевых действий будут причисляться лица, заключившие соглашения с Минобороны в указанный период и выполнявшие боевые задачи на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти добровольцы, получившие ранения или заболевания, будут признаны инвалидами согласно закону «О ветеранах».

Член Общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин считает, что законопроект устраняет несправедливость и позволяет добровольцам получить социальные льготы наравне с другими военнослужащими. Он подчеркнул, что все участники, проявлявшие героизм, заслуживают равного отношения и поддержки.