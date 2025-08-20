Названа предварительная причина крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара»

Предварительной причиной катастрофы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой могла стать ошибка экипажа в определении высоты из-за путаницы с барометрическими стандартами давления. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно письму главы Росавиации Дмитрия Ядрова, пилоты использовали международную систему QNH, но при заходе на посадку ориентировались на устаревшие советские нормы QFE.

«Воздушное судно задело кроны деревьев на высоте 150 метров относительно аэродрома в условиях ливня и отсутствия визуального контакта с землей», – указано в документе ведомства.

Инцидент предварительно отнесен к категории CFIT («Столкновение с землей в управляемом полете»). Росавиация поручила провести дополнительные занятия с экипажами по работе с системами QFE и QNH, особенно на аэродромах, недавно перешедших на международные стандарты.

Напомним, что 24 июля разбился Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погиб весь экипаж и пассажиры – 48 человек.