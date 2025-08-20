Акции Лензолота в секторе повышенного риска: решение Мосбиржи

Мосбиржа решила включить обыкновенные акции Лензолота в сектор компаний повышенного инвестиционного риска с 20 августа, как указано в сообщении торговой площадки.

«Основание для принятия решения: соответствие критериям для включения ценных бумаг в сектор компаний повышенного инвестиционного риска», — уточняет Мосбиржа.

Ранее акционеры ПАО «Лензолото» на внеочередном собрании одобрили ликвидацию компании.

По последним данным на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций (обыкновенных) Лензолота и 4,46% привилегированных акций принадлежало Полюсу.