Акции Лензолота в секторе повышенного риска: решение Мосбиржи

18 августа 2025
7 августа 2025
Мосбиржа решила включить обыкновенные акции Лензолота в сектор компаний повышенного инвестиционного риска с 20 августа, как указано в сообщении торговой площадки.
«Основание для принятия решения: соответствие критериям для включения ценных бумаг в сектор компаний повышенного инвестиционного риска», — уточняет Мосбиржа.
Ранее акционеры ПАО «Лензолото» на внеочередном собрании одобрили ликвидацию компании.
По последним данным на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций (обыкновенных) Лензолота и 4,46% привилегированных акций принадлежало Полюсу.