США заявили, что дружба с Путиным уберегает их от угроз: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: назван самый напряженный момент встречи Трампа и Зеленского, США назвали преимущество дружеских отношений с Россией, в РФ могут появиться новые выплаты для семей, а новый отечественный мессенджер захватывает Россию и, в частности, Приангарье. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Хорошие взаимоотношения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его хорошие взаимоотношения с главой российского государства Владимиром Путиным уберегают США от опасностей: если бы лидеры не «понимали друг друга», США «по-настоящему были бы под угрозой», – отметил Трамп во время интервью, добавив, что таковыми взаимоотношения были с его первого президентского срока.

Напряженный момент

Британская газета Guardian рассказала о напряженном моменте, который был на встрече Трампа и Зеленского. «Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», – поясняет издание.

Новые семейные выплаты

В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет: в некоторых регионах они уже действуют. Проектом предусматривается выплачивать 30 тысяч рублей парам, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей – 40 лет и так далее.

МАХ в Приангарье

Россияне стали активно скачивать новый отечественный мессенджер МАХ: за месяц его установили 18 млн человек. Активнее всего жители столичных городов, однако не обходит стороной тренд и Сибирь – аккаунты заводят и жители Иркутской области: ежедневно регистрируются новые пользователи. В их числе есть медийные персоны, например, губернатор Приангарья, который накануне сообщил о присоединении к МАХ.

Первый полет

В Иркутске завершают строительство второго импортозамещенного самолета МС-21: вскоре состоится его первый полет. Что касается первого образца, то его поднимали в воздух уже 19 раз. Суммарно он провел в небе 74 часа. Когда к испытаниям присоединится еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Необходимое количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами.