Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам

Правительство рассматривает возможность отменить налоговую льготу по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП). Как сообщают источники газеты «Ведомости», причиной этому стал растущий дефицит бюджета Социального фонда. Льготы сохраняются лишь для производственных компаний, работающих в стратегически важных отраслях экономики.

Сегодня малый и средний бизнес платит страховой взнос по сниженному тарифу — всего 15%, тогда как крупным компаниям приходится выплачивать полную ставку в 30%. Однако эта льгота касается только зарплат, превышающих полтора прожиточного минимума (около 33 тыс. рублей в месяц). Зарплаты меньше этой суммы облагаются стандартными ставками. Такие меры начали применять в период пандемии COVID-19, однако чиновники считают необходимым пересмотреть политику налоговых послаблений.

В мае текущего года премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду ведомств оценить целесообразность существующих льгот и предложить возможные варианты их оптимизации. Согласно источникам издания, Министерство финансов планирует рассмотреть инициативу уже осенью на заседании Государственной Думы.

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подтвердил обсуждение вопроса отмены некоторых налоговых льгот, отметив, что они фактически представляют собой скрытые государственные расходы.

Таким образом, вопрос отмены налоговой льготы для малого и среднего бизнеса остается открытым, поскольку дефицит бюджета Соцфонда требует дополнительного внимания властей.

Деловое объединение «Опора России» резко выступает против отмены льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, сообщил «Ведомостям» президент организации Калинин. Он предупреждает, что повышение страховых взносов может заставить компании уйти в тень из-за высокой нагрузки на фонд оплаты труда. Калинин считает, что если Минфин предложит уравнять все МСП в льготах, это будет справедливо, но полная отмена льгот может нанести серьезный ущерб развитию сектора.

Председатель комитета ТПП по поддержке и развитию МСП Александр Изюков считает, что сокращение льготных тарифов станет «ударом, от которого многие малые компании уже не оправятся». Он предупреждает, что добросовестные предприниматели, работающие в белую, будут вынуждены либо закрыться, либо уйти в тень.

Изюков отмечает, что малый бизнес уже действует в «токсичной» среде: в первом полугодии около 640 000 субъектов МСП прекратили работу. Несмотря на формальное наличие мер поддержки, они почти не работают из-за отсутствия финансирования, и льготные ставки страховых взносов остаются единственным эффективным механизмом.