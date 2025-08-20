Губернатор Игорь Кобзев поучаствовал в праздновании дня рождения Вампилова

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в праздновании дня рождения драматурга Александра Вампилова в поселке Кутулик. Мероприятие собрало более 300 участников из 70 творческих коллективов региона, включая артистов Иркутского академического драматического театра.

– Мероприятие «Солнце в аистовом гнезде» – это дань уважения нашему писателю-земляку Александру Вампилову, пьесы которого ставят в театрах всего мира. Это «Старший сын», «Утиная охота», «Прощание в июне». Драматург погиб в 1972 году, но память о нем жива. В театрах и сейчас ставят спектакли по его произведениям. Ценители творчества Вампилова ежегодно собираются в Кутулике, где вырос автор, чтобы почтить его память, – сказал Игорь Кобзев.

Гости возложили цветы к памятнику Вампилову, высадили сирень на «Аллее встреч» и посетили экскурсии в мемориальном музее. Завершился праздник творческим вечером у костра с участием заслуженного артиста России Якова Воронова.

– Иркутский драматический театр был первым, кто поставил спектакль по произведению Александра Вампилова – по пьесе «Старший сын». Это было в 1969 году. Автор принимал непосредственное участие в работе и вышел на поклон. Все эти годы произведения Вампилова входят в репертуар театра. Мы считаем важным сохранять память о драматурге и проводим праздник в его честь в Кутулике. Он объединяет и профессионалов и любителей искусства, что несомненно важно для нашего региона, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.