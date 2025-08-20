Трамп и Путин: союз, предотвращающий третью мировую войну?

Трамп считает, что отсутствие взаимопонимания с Путиным могло бы поставить США в опасное положение, и подчеркнул, что их отношения хорошие. Президент США заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне и выразил оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине.

В интервью Марку Левину Трамп отметил, что угрозы третьей мировой войны больше нет, и это приятный момент. Он подчеркнул важность хороших отношений с российским президентом, учитывая, что обе страны являются ядерными державами, передаёт РБК.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске, где российский президент согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности. The Wall Street Journal сообщила, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности.

По данным AFP, предложение США исключает вступление Украины в НАТО, но предусматривает гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Вечером 18 августа Трамп встретился с Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами, обсуждая предоставление гарантий безопасности Украине.