Три новых развязки планируют создать в Иркутске

В Иркутске появится три новых развязки. Их строительство проведут для улучшения пропускной способности на городских дорогах.

«Проехал еще по нескольким улицам в центре, где делали ремонты: Седова, 25-го Октября, Кожова. Выполнено качественно. Покрытие держится. С каждым годом все больше сталкиваемся с проблемой заторов на этих и других участках. Что планируем делать в ближайшие годы: во-первых, начинаем работу по созданию развязок. Первая в этом списке, конечно, Байкальская. Затем приступим к Лермонтовской, Маратовской», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Во-вторых, по словам мэра, планируется ограничивать парковки в центральной части города, чтобы сократить число транспорта здесь, в особенности большегрузной техники.

«Центр Иркутска нуждается в серьезной реновации. Это касается и парковок, и создания комфортной среды, и дорог», – резюмировал мэр.