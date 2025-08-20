Путин: «Там, где ступает нога русского солдата, то наше»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость прямой встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов и попросил российского лидера быть «реалистом», сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

Зеленский, в свою очередь, выразил готовность обсуждать территориальные вопросы, но настаивал на том, что это должно происходить напрямую с Путиным. Трамп поддержал эту позицию, утверждает украинский чиновник, предоставивший информацию Axios, передаёт РБК.

Для разработки гарантий безопасности для Киева была создана совместная комиссия США, Европы и Украины, которую возглавил госсекретарь Марко Рубио. По данным источника, члены комиссии будут работать интенсивно, чтобы к концу недели предложить ясную архитектуру.

Кремль заявил, что обмен территориями с Украиной невозможен. Путин напомнил о «старинном правиле: там, где ступает нога русского солдата, то наше». МИД России подчеркнул, что территориальные изменения будут неотъемлемой частью возможных договоренностей для Украины.