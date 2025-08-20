Покупки против стресса: 38% россиян выбирают шопинг как лекарство

Новости

Исследование, проведенное консалтинговой компанией «Яков и партнеры» совместно с «Ромир», показало, что 38% россиян совершают покупки для преодоления стресса, из них 28% делают это иногда, а 10% — часто и очень часто. Остальные 62% опрошенных заявили, что не прибегают к такому методу. Опрос проводился среди 2600 совершеннолетних респондентов по всей России в мае 2025 года.

Результаты также показали, что 47% респондентов занимаются шопингом, чтобы почувствовать себя счастливыми: 12% делают это часто, а 35% — иногда. Однако 53% делают покупки редко или никогда. Несмотря на то, что шопинг не был назван фактором, необходимым для достижения счастья, многие идут за покупками как за доступным суррогатом счастья, отмечает директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. Такое поведение характерно как для мужчин, так и для женщин: 59% мужчин и 69% женщин совершают покупки ради развлечения, а 51% и 63% соответственно — чтобы побороть стресс.


