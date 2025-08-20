Реклама в Telegram бьет рекорды: доход блогеров растет на 54%

Новости

20 августа 2025
В первом полугодии 2025 года объем рекламы в Telegram-каналах российских блогеров вырос на 54% и составил 6,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единого реестра интернет-рекламы, управляемого Роскомнадзором. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) подтвердила тенденцию роста доходов авторов каналов, но отметила, что отдельные каналы демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, доходы Ксении Собчак увеличились, а у Артемия Лебедева снизились, сообщает газета "Ведомости".

Ассоциация блогеров и агентств (АБА), имеющая статус саморегулируемой организации, провела анализ доходов от рекламных интеграций в крупных авторских Telegram-каналах за указанный период. Этот сегмент претерпевает значительные изменения из-за запрета продвижения в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), который вступает в силу с 1 сентября. В результате блогеры диверсифицируют размещение своего контента на разных платформах, как пояснил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.


