Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Иркутянка продала своего ребенка за 23 тысячи рублей

33-летнюю жительницу Иркутска признали виновной в продаже собственного ребенка. Сделка была совершена в 2017 году.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, женщина восемь лет назад родила сына. Она не имела стабильного дохода и жилья, потому решила найти ребенку новых родителей. Сделала она это через соцсети: на объявление в специализированной группе по усыновлению откликнулась 17-летняя девушка.

Встреча состоялась неподалеку от станции «Иркутск Пассажирский», где ребенок был продан за 23 тысячи рублей. В дальнейшем новая мать усыновила малыша, он воспитывается в семье.

О том, что ребенка продали, выяснили органы опеки, они же обнаружили его местоположение. За совершение преступления биологическую мать приговорили к 6 годам колонии общего режима.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес