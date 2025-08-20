Иркутянка продала своего ребенка за 23 тысячи рублей

33-летнюю жительницу Иркутска признали виновной в продаже собственного ребенка. Сделка была совершена в 2017 году.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, женщина восемь лет назад родила сына. Она не имела стабильного дохода и жилья, потому решила найти ребенку новых родителей. Сделала она это через соцсети: на объявление в специализированной группе по усыновлению откликнулась 17-летняя девушка.

Встреча состоялась неподалеку от станции «Иркутск Пассажирский», где ребенок был продан за 23 тысячи рублей. В дальнейшем новая мать усыновила малыша, он воспитывается в семье.

О том, что ребенка продали, выяснили органы опеки, они же обнаружили его местоположение. За совершение преступления биологическую мать приговорили к 6 годам колонии общего режима.