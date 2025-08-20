Новости

От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Мошенника с майнинговым оборудованием из Иркутска нашли в Камбодже

Жителя Иркутска, который, предположительно, совершил мошенничество с майнинговым оборудованием в Приангарье, обнаружили за границей – в Камбодже. Предстоит депортация в Россию.

По данным МВД РФ, несколько лет назад мужчина в столице Приангарья взял в аренду майнинговое оборудование стоимостью более 3,6 млн рублей и продал его.

Правоохранители возбудили уголовное дело и объявили мужчину в международный розыск. Спустя годы по каналам Интерпола предполагаемого преступника обнаружили на территории Камбоджи, задержали и передали сотрудникам российского Бюро Интерпола для контролируемой доставки в Россию.

