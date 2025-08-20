Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Биткоин рухнул ниже 114 тыс. долларов

Читайте также:

Биткоин превысил отметку в 119 тысяч долларов
14 июля 2025
Биткоин упал ниже $78,5 тыс.
7 апреля 2025

Биткоин упал ниже 114 тыс. долларов, эфир не удержался на отметке 4,2 тыс. долларов. Об этом пишет тематический портал Coindesk.

В начале американской торговой сессии BTC опускался до 113,7 тыс. долларов, обновив почти двухнедельный минимум и откатившись на 9% от рекордного максимума в 124 тыс. долларов, достигнутого в четверг.

Коррекция на криторынке произошла на фоне ухудшения настроений на традиционных рынках: утром индексы Nasdaq и S&P 500 потеряли 0,9% и 0,4% соответственно.

Обзор компаний с криптовалютными казначействами показывает продолжение схлопывания пузыря: акции специализирующейся на BTC KindlyMD (NAKA) подешевели еще на 14% во вторник. Фокусирующиеся на ETH Bitmine Immersion (BNMR) и Sharplink Gaming (SBET) потеряли 10% и 8% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему падает биткоин 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (36)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес