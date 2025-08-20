Биткоин рухнул ниже 114 тыс. долларов

Биткоин упал ниже 114 тыс. долларов, эфир не удержался на отметке 4,2 тыс. долларов. Об этом пишет тематический портал Coindesk.

В начале американской торговой сессии BTC опускался до 113,7 тыс. долларов, обновив почти двухнедельный минимум и откатившись на 9% от рекордного максимума в 124 тыс. долларов, достигнутого в четверг.

Коррекция на криторынке произошла на фоне ухудшения настроений на традиционных рынках: утром индексы Nasdaq и S&P 500 потеряли 0,9% и 0,4% соответственно.

Обзор компаний с криптовалютными казначействами показывает продолжение схлопывания пузыря: акции специализирующейся на BTC KindlyMD (NAKA) подешевели еще на 14% во вторник. Фокусирующиеся на ETH Bitmine Immersion (BNMR) и Sharplink Gaming (SBET) потеряли 10% и 8% соответственно.