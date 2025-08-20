Жители Иркутской области усиленно скачивают отечественный MAX: регистрации каждый день

Компания VK в 2025 году запустила российский мессенджер MAX. В настоящее время приложение находился на стадии бета-тестирования, при этом оно уже доступно для скачивания. Интерес к нему проявляют по всей России.

На фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России) популярность MAX стала расти: сейчас в нем зарегистрировано свыше 18 тысяч пользователей. Самыми активными являются жители столичных городов, однако интерес отмечается и в Сибири, например, в Иркутской области ежедневно к MAX присоединяются новые пользователи.

Большая часть – свыше 70% – скачивает мессенджер на смартфоны на Android, около 30% – на iOS, около 1% – на компьютеры. По статистике разработчиков, в настоящее время пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В тестировании участвуют и медийные персоны.

Сейчас MAX стали называть «национальным мессенджером». После этого появилась информация, что за его критику будут проверять на иностранное влияние, поскольку за дискредитацией могут стоять западные компании, теряющие долю на рынке РФ. Однако в Госдуме опровергли эти данные, подчеркнув, что критика будет способствовать развитию проекта.

Россияне относятся к мессенджеру по-разному: некоторые скачивают, отмечают более устойчивое соединение и качество связи, другие опасаются устанавливать MAX, переживая за безопасность данных.