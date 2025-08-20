Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Эн+ поддержала семейный арт-фестиваль «Дубыня» в Братском районе

Более семи тысяч гостей из Иркутской области и других регионов собрались 16 августа в селе Дубынино на берегу Ангары. Второй семейный арт-фестиваль «Дубыня», организованный при поддержке Эн+, объединил творчество, экологию и инклюзивную культуру.

<p>Фото: Веры Анищенко</p>

Фото: Веры Анищенко

Праздник открыл колокольный звон иркутской передвижной звонницы Артура Псарёва. Гостей ожидала яркая кукольная комедия от театра «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга, выступления этно-музыканта Александра Рогачевского из Иркутска, артистов из Братска, Усть-Илимска и Вихоревки.

Особенным моментом стал инклюзивный вербатим-спектакль «Как звери солнце искали» с участием ребят с ментальными особенностями. На поляне мастер-классов гости создавали уникальные изделия — броши, браслеты, брелки — и работали на ткацком станке. Их проводили сотрудники мастерской по переработке, получившей грант Эн+ «Города со знаком плюс».

<p>Фото: Веры Анищенко</p>

Фото: Веры Анищенко

Для детей и взрослых работали верёвочный парк, лодочная станция, лабиринт, деревянные игры, планетарий. Галерея под открытым небом представила картины о детстве и сельской жизни. На сельском рынке гости могли купить локальные продукты, а завершился день зажигательной дискотекой 90-х.

Эн+ выступила генеральным партнером фестиваля, изначально задуманного арт-кластером «Гнездо», а также организовала бесплатные автобусы из Братска, провела субботники силами волонтеров и обеспечила профессиональную фото- и видеосъемку события. Эта поддержка помогла сделать фестиваль доступным и комфортным для всех гостей.

<p>Фото: Веры Анищенко</p>

Фото: Веры Анищенко

Фестиваль показал, как бизнес и местные сообщества могут создавать значимые изменения, вдохновляя на осознанный образ жизни и развивая культурную жизнь региона.


<p>Фото: Вера Анищенко</p> <p>Фото: Вера Анищенко</p> <p>Фото: Вера Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p> <p>Фото: Веры Анищенко</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес