Эн+ поддержала семейный арт-фестиваль «Дубыня» в Братском районе

Более семи тысяч гостей из Иркутской области и других регионов собрались 16 августа в селе Дубынино на берегу Ангары. Второй семейный арт-фестиваль «Дубыня», организованный при поддержке Эн+, объединил творчество, экологию и инклюзивную культуру.

Фото: Веры Анищенко

Праздник открыл колокольный звон иркутской передвижной звонницы Артура Псарёва. Гостей ожидала яркая кукольная комедия от театра «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга, выступления этно-музыканта Александра Рогачевского из Иркутска, артистов из Братска, Усть-Илимска и Вихоревки.

Особенным моментом стал инклюзивный вербатим-спектакль «Как звери солнце искали» с участием ребят с ментальными особенностями. На поляне мастер-классов гости создавали уникальные изделия — броши, браслеты, брелки — и работали на ткацком станке. Их проводили сотрудники мастерской по переработке, получившей грант Эн+ «Города со знаком плюс».

Фото: Веры Анищенко

Для детей и взрослых работали верёвочный парк, лодочная станция, лабиринт, деревянные игры, планетарий. Галерея под открытым небом представила картины о детстве и сельской жизни. На сельском рынке гости могли купить локальные продукты, а завершился день зажигательной дискотекой 90-х.

Эн+ выступила генеральным партнером фестиваля, изначально задуманного арт-кластером «Гнездо», а также организовала бесплатные автобусы из Братска, провела субботники силами волонтеров и обеспечила профессиональную фото- и видеосъемку события. Эта поддержка помогла сделать фестиваль доступным и комфортным для всех гостей.

Фото: Веры Анищенко

Фестиваль показал, как бизнес и местные сообщества могут создавать значимые изменения, вдохновляя на осознанный образ жизни и развивая культурную жизнь региона.