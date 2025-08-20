Китайские партнёры РУСАЛа высоко оценили уровень производства на ИркАЗе

Делегация ведущей китайской компании, которая входит в топ-500 крупнейших мировых корпораций, посетила Иркутский алюминиевый завод с рабочим визитом.

Гости познакомились с историей предприятия и социальной политикой РУСАЛа, посетили ключевые производственные участки: литейное отделение, электролизный цех и кайзен-мастерскую.

«Мы впечатлены высочайшим уровнем организации производства и корпоративной культуры на ИркАЗе. Это создаёт прочную основу для развития нашего партнёрства», – генеральный директор китайской компании господин Лиу отметил.