Дальневосточный банк предлагает снизить ставку по кредиту

Потребительский кредит для многих остается одним из востребованных инструментов достижения финансовых целей. Дальневосточный банк дает возможность снизить ставку по кредиту с услугой «Назначь свою ставку».

«Ее можно подключить при оформлении кредита наличными или кредита на рефинансирование по программе «Кредиты наличными».

Услуга позволяет:

- снизить ставку на 6, 8 или 10 процентных пунктов;

- уменьшить ежемесячный платеж на весь срок кредита;

- значительно сократить общую переплату по кредиту.

Мы предлагаем нашим клиентам возможность самостоятельно установить комфортную для себя ставку по потребительскому кредиту, что позволит существенно сэкономить на выплате процентов», - отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

Ознакомиться с полными условиями услуги «Назначь свою ставку» и подать заявку на кредит наличными можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка.