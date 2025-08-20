Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Дальневосточный банк предлагает снизить ставку по кредиту

Потребительский кредит для многих остается одним из востребованных инструментов достижения финансовых целей. Дальневосточный банк дает возможность снизить ставку по кредиту с услугой «Назначь свою ставку».

«Ее можно подключить при оформлении кредита наличными или кредита на рефинансирование по программе «Кредиты наличными».

Услуга позволяет:

- снизить ставку на 6, 8 или 10 процентных пунктов;

- уменьшить ежемесячный платеж на весь срок кредита;

- значительно сократить общую переплату по кредиту.

Мы предлагаем нашим клиентам возможность самостоятельно установить комфортную для себя ставку по потребительскому кредиту, что позволит существенно сэкономить на выплате процентов», - отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».  

Ознакомиться с полными условиями услуги «Назначь свою ставку» и подать заявку на кредит наличными можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для девелоперов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес