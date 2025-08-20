Дальневосточный банк возглавил рейтинг крупнейших региональных банков ДФО

Дальневосточный банк вновь возглавил рейтинг крупнейших региональных банков Дальневосточного федерального округа. В Сибири банк – в ТОП-3, в общем рейтинге – в ТОП-15.

Рейтинг составлен сервисом Бробанк.ру по объему активов российских банков, представленных в регионах, чей головной офис находится не в Москве, по итогам первой половины 2025 года.

Региональная сеть Дальневосточного банка насчитывает 24 подразделения на Дальнем Востоке, в Сибири, а с начала 2025 года и на Урале. Лидерские позиции в рейтинге региональных банков ДФО Дальневосточный банк удерживает с 2023 года.