Дальневосточный банк предлагает валюту без комиссии

Россияне уже давно научились ездить отдыхать за границу несмотря на любые санкции. Причем выбор стран при этом ограничен, пожалуй, только возможностью получения визы (при необходимости) и наличием перелетов в данную страну минуя те страны, в которые визу не получить, отмечают эксперты Дальневосточного банка.

«И если раньше к этим проблемам добавлялось ограничение в виде запрета на оплату товаров и услуг за рубежом картами российских банков, то теперь и этого препятствия практически не существует, – подчеркивают эксперты банка. Билеты на зарубежные перелеты и гостинцы теперь легко можно забронировать на сайтах-агрегаторах с оплатой российскими картами МИР. Кто-то ухитряется оформлять банковские карты третьих стран, которые по-прежнему принимаются по всеми миру, ну а большинство уже оценили преимущества наличной национальной валюты в своем кошельке в поездке».

Наиболее привычной валютой при этом остаются доллары США, причем в первую очередь так называемые «синие» доллары, Next Gen, купюры образца 1996-2006 годов, хотя и доллары более ранних годов выпуска принимаются в большинстве популярных у россиян стран без ограничений, главное, чтобы купюры не были повреждены. Но за последние пару лет путешественники по достоинству оценили удобство покупки в поездку валюты именно той страны, в которую они едут, сразу в России.

Японские йены, китайские юани, корейские воны, гонконгские доллары и другие – все это можно найти в российских банках, причем по хорошему рыночному курсу, не выше курсов обмена долларов на национальную валюту в самой стране, а зачастую и ниже. Например, в офисах Дальневосточного банка всегда можно приобрести наиболее популярную наличную валюту, в том числе доллары США как выпуска до 1996 года, так и новые Next Gen 1996-2006 годов, причем абсолютно без каких-либо комиссий или надбавок.

Банк предлагает приобретать валюту в любом удобном офисе банка. Наличие нужной суммы валюты в конкретном офисе необходимо уточнять по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwYCwk4

