Минимальный школьный набор подорожал на 7% за год

Минимальный набор школьных товаров в России подорожал на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув медианной цены в 16 219 рублей.

Согласно исследованию «Чек Индекс», наибольший рост цен зафиксирован на канцелярские товары – наборы карандашей и ручек подорожали на 35%, а пеналы стали стоить на 21% дороже.

При этом общее число покупок школьных товаров в июне-июле снизилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Более 60% продаж пришлось на онлайн-каналы, что отражает изменение потребительских привычек.