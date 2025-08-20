Новости

36% иркутян испытывают стресс при возвращении на работу после отпуска

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 36% жителей Иркутска сталкиваются с постотпускным стрессом при возвращении к рабочим обязанностям. Наиболее уязвимыми оказались женщины и сотрудники с зарплатой ниже 100 тысяч рублей в месяц, среди которых доля жалующихся на стресс достигает 41%.

«Тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы», – отмечают аналитики исследования.

Среди профессиональных групп наибольший уровень стресса зафиксирован у врачей (44%) и бухгалтеров (41%), тогда как дизайнеры (15%) и программисты (23%) адаптируются легче. Респонденты с высоким доходом демонстрируют лучшую устойчивость – лишь 30% из них испытывают дискомфорт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
