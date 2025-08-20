Новости

Режим повышенной готовности введен в Иркутском районе из-за дождей

В Иркутском районе введен режим функционирования «Повышенная готовность» из-за прогнозируемых сильных дождей. Период действия режима установлен с 20 по 24 августа 2025 года по решению комиссии по ЧС и пожарной безопасности района.

«В бассейнах левобережных притоков Ангары возможны резкие повышения уровней воды, выход воды на пойму», – пояснил заместитель мэра по жизнеобеспечению Юрий Витер.

В рамках режима администрациями поселений организован мониторинг состояния водоемов и приведена в готовность спецтехника. Решение принято на основании прогноза ГУ МЧС по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
