Восемь многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы «Газель»

В Иркутске состоялось вручение новых микроавтобусов многодетным семьям – победителям областного конкурса. Церемонию провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Автомобили получили восемь семей, воспитывающих от семи до одиннадцати детей, включая приемных и опекаемых.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Конкурсный отбор проводился среди 25 семей региона, соответствующих критериям программы. Иркутская область является одним из немногих субъектов РФ, учредивших подобную меру поддержки многодетных семей.

«В Иркутской области сложилась хорошая традиция вручать автомобили многодетным семьям. С 2013 года их получили уже 67 семей, в этом году еще восемь. Все участники конкурса показывают достойный пример ответственного воспитания подрастающего поколения. Это великий труд, который достоин уважения. Самые теплые слова благодарности адресую семьям, воспитывающим не только своих, но и приемных детей. Уверен, что микроавтобусы станут большим подспорьем для семей. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все усилия на поддержку и защиту семьи, на сохранение традиционных семейных ценностей», – отметил Игорь Кобзев.