Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 30 августа из-за фестиваля

30 августа в парке Комсомольский в Иркутске состоится фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». В связи с этим будет ограничена продажа алкоголя.

«Запрет будет действовать с 12:00 до 23:00 в радиусе 100 метров от входов в парк. Он не коснется заведений, которые оказывают услуги общественного питания», – пояснили в мэрии.

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проводится по всей стране, в 15 различных городах. Программой предусмотрены культурные и спортивные мероприятия. В Иркутске на праздник приедут известные артисты – рэпер ST, певица Виктория Дайнеко и рок-группа «Еще». Вход свободный.