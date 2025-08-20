Новости

Тротуарная плитка провалилась в новом сквере «Ирис» в Иркутске

На территории нового сквера «Ирис», который появился в Иркутске в 2024 году, провалилась плитка около пешеходного фонтана. Администрация города намерена судиться с подрядчиков, который проводил благоустройство территории.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

По данным мэрии, компания ООО «Экостэп Иркутск» работала со значительным отставанием от графика. Весной этого года были выявлены многочисленные недочеты: подрядчик должен был исправить их еще до конца июня, но этого не случилось.

Для безопасности посетителей фонтан отключили. Власти обратились в Арбитражный суд Иркутской области для принудительного взыскания неустойки и понуждения к исполнению гарантийных обязательств.


