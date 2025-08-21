Инфляционные ожидания достигли нового максимума среди населения

По данным опроса, проведенного инФОМ совместно с Банком России, в августе 2025 года инфляционные ожидания граждан (их ориентир в отношении инфляции через год) выросли с июльских 13% до 13,5%, перекрыв майский рекорд 13,4%. Одновременно оценка населением наблюдаемой (личной) годовой инфляции повысилась с 15% до 16,1%, что сопоставимо с показателями первого квартала, когда фиксировался наиболее высокий в текущем году рост потребительских цен.

«На наш взгляд, усиление инфляционных ожиданий и оценок наблюдаемой динамики цен связано в первую очередь с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля, которое к августу уже отчасти отразилось на ценах ряда товаров и услуг (например, на стоимости проживания в гостиницах). Замедлившееся укрепление рубля могло также повлиять на инфляционные ожидания граждан, осенью ожидающих его девальвации с последующим взлетом цен», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Официальная статистика Росстата также выглядит неоднозначной. За июль годовая инфляция замедлилась с 9,4% до 8,8%, а в помесячном выражении ускорилась с 0,2% до 0,57%. Напомним, что инфляционные ожидания россиян за июль оставались на июньском уровне 13%. Это говорит о том, что последствия повышения тарифов ЖКХ отражаются на этих оценках с определенным временным лагом.

«Мы полагаем, что, если никаких негативных внешних событий, способных резко обвалить рубль и вновь разогнать инфляцию, до 12 сентября не произойдет, ЦБ РФ вновь снизит ключевую ставку, до 16-17%. Хотя с учетом усиления инфляционных ожиданий граждан, вероятно, предпочтет минимальный шаг этого снижения». – резюмирует эксперт.