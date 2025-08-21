Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?

В России компании, проходящие процедуру банкротства, могут получить возможность кредитования в банках. Согласно сообщениям СМИ, вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития и ФНС разработать механизм кредитования предприятий на грани банкротства.

«С одной стороны, такая инициатива выглядит рискованной даже для самих предприятий, рассчитывающих на подобные кредиты, ведь, получив заем, они фактически попадают в долговую кабалу к банку, который будет иметь одно из приоритетных требований ликвидационной стоимости имущества как кредитор, – подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – С другой стороны, в России известно немало случаев, когда государство спасало предприятия за счёт бюджетных средств. Такими примерами являются покупка государственными банками некоторых негосударственных во время мирового экономического кризиса 2008 года, вливания из бюджета в стабилизацию рынков ценных бумаг до 500 млрд руб. Или сравнительно недавний «спасательный круг», который ЦБ РФ в 2017 году предоставил некоторым крупным банкам, испытывающим финансовые трудности, фактически взяв их под своё прямое управления, а затем передав эти активы стратегическим инвесторам (в том числе, речь шла о банках «Открытие», который затем был присоединён к ВТБ, и «Промсвязьбанке», который теперь стал «ПСБ»).



Вполне возможно, что в настоящее время правительство с помощью такой, на первый взгляд, неожиданной меры пытается помочь проблемным компаниям, пострадавшим от высоких процентных ставок банков, в том числе, предприятиям строительной отрасли, угольной отрасли и электроэнергетики, особенно если эти компании являются градообразующими. Так что, если предложение вице-премьера будет в том или ином виде воплощаться на практике, без прямого субсидирования государством или государственными институтами проблемных предприятий вряд ли можно будет обойтись».