Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?

В России компании, проходящие процедуру банкротства, могут получить возможность кредитования в банках. Согласно сообщениям СМИ, вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития и ФНС разработать механизм кредитования предприятий на грани банкротства.

Читайте также:

Реклама в Telegram бьет рекорды: доход блогеров растет на 54%
20 августа 2025
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
20 августа 2025

«С одной стороны, такая инициатива выглядит рискованной даже для самих предприятий, рассчитывающих на подобные кредиты, ведь, получив заем, они фактически попадают в долговую кабалу к банку, который будет иметь одно из приоритетных требований ликвидационной стоимости имущества как кредитор, – подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – С другой стороны, в России известно немало случаев, когда государство спасало предприятия за счёт бюджетных средств. Такими примерами являются покупка государственными банками некоторых негосударственных во время мирового экономического кризиса 2008 года, вливания из бюджета в стабилизацию рынков ценных бумаг до 500 млрд руб. Или сравнительно недавний «спасательный круг», который ЦБ РФ в 2017 году предоставил некоторым крупным банкам, испытывающим финансовые трудности, фактически взяв их под своё прямое управления, а затем передав эти активы стратегическим инвесторам (в том числе, речь шла о банках «Открытие», который затем был присоединён к ВТБ, и «Промсвязьбанке», который теперь стал «ПСБ»).

Вполне возможно, что в настоящее время правительство с помощью такой, на первый взгляд, неожиданной меры пытается помочь проблемным компаниям, пострадавшим от высоких процентных ставок банков, в том числе, предприятиям строительной отрасли, угольной отрасли и электроэнергетики, особенно если эти компании являются градообразующими. Так что, если предложение вице-премьера будет в том или ином виде воплощаться на практике, без прямого субсидирования государством или государственными институтами проблемных предприятий вряд ли можно будет обойтись».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1044)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес