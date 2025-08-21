Рынок недвижимости может показать рост на 5-10% до конца года

Рынок недвижимости России демонстрирует признаки восстановления, но значимый рост спроса откладывается на второе полугодие 2025 года, с пиком в 2026–2027 годах, отметил гендиректор "Циан" Дмитрий Григорьев.

Основной причиной сдерживания спроса остается высокая ключевая ставка, которая делает ипотеку дорогой, и экономическая неопределённость, включая высокую инфляцию. Это снижает активность на первичном и вторичном рынках, из-за чего сделки сократились на 10–15% год к году. Последствия могут включать дальнейший рост цен на жильё, в пределах 3–6% к концу года из-за инфляции, что осложнит доступность для покупателей.

«На наш взгляд, рынок недвижимости находится в фазе накопления спроса, который начнёт реализовываться с осени и продлится до конца года, если ЦБ продолжит снижать ставку до 15–17%. Во втором полугодии ожидаем умеренный рост сделок (+5–10%) на первичном рынке за счёт продления льготных программ, прежде всего семейной ипотеки, и оживления вторичного рынка в регионах. В 2026–2027 годах, при ставке ЦБ 12–15%, спрос может вырасти на 20–30%, особенно в сегменте новостроек. Инвесторам рекомендуем следить за акциями застройщиков – ПИК, ЛСР, Самолет, – которые могут показать рост на 10–15% к концу 2025 года на ожиданиях оживления рынка», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..