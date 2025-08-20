Новости

От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Жители Приангарья активнее всех в Сибири вступают в программу долгосрочных сбережений

Иркутская область по итогам 2024 года и семи месяцев 2025-го заняла лидирующую позицию среди регионов СФО по участию жителей в программе долгосрочных сбережений. По Росси Приангарье на 26-й строчке.

«Всего в нее уже вступили почти 5% жителей Приангарья. По состоянию на 1 августа 2025 года на территории Иркутской области заключено более 110 тыс. договоров с объемом вложений 5,2 млрд рублей. Всего в программу с учетом инвестдохода и госфинансирования привлечено более 8,5 млрд рублей», – прокомментировал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев

Программа долгосрочных сбережений действует в России с января 2024 года. Это новый финансовый инструмент, который позволяет гражданам накопить средства на намеченную цель, получить дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности». Особенность программы состоит в том, что государство софинансирует вложения, страхует, предоставляет налоговые льготы.


Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
