Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за гибели урожая в центральных районах

Атмосферная и почвенная засуха зафиксированы в центральной части Иркутской области. Из-за нее с 20 августа в регионе ввели режим ЧС. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

«Ввести на территории Иркутской области с 20 августа 2025 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера», – говорится в документе.

Там также отмечается, что засуха возникла в весенне-летний период в четырех муниципальных образованиях – Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском. Она привела к большим потерям продуктивной влаги в пахотном слое почвы: такое явление сохранялось свыше трех декад подряд, в результате чего погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади свыше 100 га.

Материальный ущерб оценивается, как значительный. Разрабатывается план мероприятий для ликвидации последствий.