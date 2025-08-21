Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 августа: 8 587,5996 руб/1 г золота и 98,0500/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 587,5996 руб.
- 1 грамм серебра - 98,0500 руб.
- 1 грамм платины - 3 469,0901 руб.
- 1 грамм палладия - 2 902,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,6598 р. (0,24%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,34%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3500 р. (0,44%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (0,04%).