США получили детали переговоров России и Украины: что дальше?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в интервью Fox News, что США получили детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними. «Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что Украина требует гарантий безопасности, тогда как Россия настаивает на контроле над определенными территориями, большинство из которых уже находятся под контролем российской армии. США и их союзники продолжают работать над обеспечением гарантий безопасности для Украины, но окончательное решение еще не принято, сообщает РБК.

Вэнс также заявил, что США не будут брать на себя обязательства по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что именно требуется. Он добавил, что именно европейцам предстоит «взять на себя львиную долю» в будущих гарантиях. «Это их континент. Это их безопасность», — добавил вице-президент.

Вэнс выразил мнение, что встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, могла бы помочь в преодолении тупиковой ситуации с мирным урегулированием конфликта.