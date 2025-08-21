Нефтегазовые доходы России могут сократится на 23% в 2025 году

Согласно отчету Kasatkin Consulting, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2025 года сократятся на 23% по сравнению с 2024 годом. Основными причинами стали укрепление рубля более чем на 20% и низкие цены на нефть марки Urals.

«Крепкий рубль и низкая цена нефти – основные причины такой ситуации. В 2026 году мы ожидаем ослабления рубля», – рассказал «Известиям» управляющий партнер компании Дмитрий Касаткин.

Прогнозируется, что в 2026 году доходы вырастут на 19% благодаря ожидаемому ослаблению рубля и политике ЦБ. Средняя цена нефти Brent в 2025 году составит 69 долларов за баррель, а российская Urals будет торговаться с дисконтом около 10 долларов.