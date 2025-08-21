Новости

Туризм 2025, последние новости
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Костёл построят в иркутском музее «Тальцы» к 2026 году
Все материалы сюжета

Нефтегазовые доходы России могут сократится на 23% в 2025 году

Читайте также:

Стоимость перевозки нефтепродуктов из РФ может вырасти к 2026 году
28 июля 2025
Погрузка нефти в Иркутской области выросла на 2,7%
9 июля 2025

Согласно отчету Kasatkin Consulting, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам 2025 года сократятся на 23% по сравнению с 2024 годом. Основными причинами стали укрепление рубля более чем на 20% и низкие цены на нефть марки Urals.

«Крепкий рубль и низкая цена нефти – основные причины такой ситуации. В 2026 году мы ожидаем ослабления рубля», – рассказал «Известиям» управляющий партнер компании Дмитрий Касаткин.

Прогнозируется, что в 2026 году доходы вырастут на 19% благодаря ожидаемому ослаблению рубля и политике ЦБ. Средняя цена нефти Brent в 2025 году составит 69 долларов за баррель, а российская Urals будет торговаться с дисконтом около 10 долларов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (261)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Деловая активность МСП в июле продолжила снижаться
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес