Средний размер потребительского кредита в России вырос до 191,1 тыс. рублей

Средний размер потребительского кредита в России в июле 2025 года достиг 191,1 тыс. рублей, что на 9,6% выше показателя июня. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это максимальное значение за последние 12 месяцев.

Наибольший средний размер кредита зафиксирован в Москве (370,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (285,3 тыс. рублей) и Московской области (261,7 тыс. рублей). Наибольший прирост по сравнению с июнем показала Москва (+23,8%).

«Средний размер потребительского кредита растет второй месяц подряд после небольшого сокращения в мае, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Напомним, что начиная со второй половины прошлого года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В то же время начиная с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, достигнув наивысшего значения в июле 2025 года».