Цены на новостройки в Москве выросли на 3% в июле

Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы в июле выросла на 2,9% и достигла 446 тыс. рублей. Это второй подряд месяц роста цен на первичном рынке жилья, что эксперты связывают со снижением ключевой ставки и реализацией отложенного спроса, пишет газета «Ведомости».

«Начинается реализация отложенного спроса – многие покупатели сейчас переводят средства с депозитов в недвижимость», – отметил коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров.

В новой Москве и Подмосковье динамика цен оказалась более сдержанной – рост составил 0,3-2,4%. Эксперты объясняют это большим объемом предложения и высокой конкуренцией между девелоперами в этих районах.


Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Деловая активность МСП в июле продолжила снижаться
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
