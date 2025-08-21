Цены на новостройки в Москве выросли на 3% в июле

Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы в июле выросла на 2,9% и достигла 446 тыс. рублей. Это второй подряд месяц роста цен на первичном рынке жилья, что эксперты связывают со снижением ключевой ставки и реализацией отложенного спроса, пишет газета «Ведомости».

«Начинается реализация отложенного спроса – многие покупатели сейчас переводят средства с депозитов в недвижимость», – отметил коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров.

В новой Москве и Подмосковье динамика цен оказалась более сдержанной – рост составил 0,3-2,4%. Эксперты объясняют это большим объемом предложения и высокой конкуренцией между девелоперами в этих районах.