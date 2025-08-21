Бедных россиян предложили освободить от уплаты налогов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: осенью ожидается ослабление рубля, бедных россиян хотят освободить от налогов, стоимость бензина достигла рекордных значений, а в Иркутской области ввели режим ЧС из-за гибели урожая. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ожидание ослабления

Эксперты прогнозируют ослабление рубля ближайшей осенью: предполагается, что к концу года доллар США постепенно составит 90–95 рублей против около 80 в настоящее время. Это связано с дефицитом бюджета, снижением цен на нефть, уменьшением привлекательности сбережений в рублях, с сезонно высоким потребительским спросом.

Бензиновые рекорды

Цена бензина на бирже обновила рекордные показатели: АИ-92 подорожал на 0,76%, до 72,51 тыс. руб. за тонну, АИ-95 – на 1,13%, до 82,253 тыс. руб. за тонну. Для обеспечения стабильности внутреннего рынка топлива в период повышенного спроса и улучшения ситуации сейчас введен запрет на экспорт топлива. Если не ограничивать экспорт, это может привести к нехватке топлива и резкому скачку цен для потребителей. Кроме того, прорабатываются долгосрочные меры стабилизации стоимости.

Льготы для бедных

Правительство РФ попросили рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей. Поддержать наиболее уязвимые слои населения хотят на фоне нестабильности и роста цен на основные товары и услуги. Согласно подсчетам, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня.

Режим ЧС

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи, возникшей в весенне-летний период и продолжавшейся три декады подряд в Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском муниципальных образованиях: это привело к гибели сельскохозяйственных культур на площади около 100 га. Разрабатывается план мероприятий для ликвидации последствий.

Запрет на подготовку кадров

Иркутской авиакомпании «Ангара», чей самолет Ан-24 24 июля 2025 года потерпел крушение в Амурской области, запретили готовить кадры на базе учебного центра организации: бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Это связано с обнаруженными нарушениями. Теперь предприятие может пользоваться только услугами сторонних компаний.