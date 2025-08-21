ЦБ рекомендовал банкам отказаться от аутсорсинга ключевых процессов

Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, ограничивающие передачу на аутсорсинг критически важных бизнес-процессов.

С 1 октября 2025 года банкам следует сохранять внутренний контроль над бухгалтерским учетом, управлением рисками и составлением отчетности для регулятора, пишет газета «Ведомости».

«Это поможет избежать повышенных рисков, связанных с передачей ключевых функций внешним подрядчикам», – указано в информационном письме ЦБ.

Исключения допускаются только для отдельных этапов процессов и взаимодействия в рамках банковских групп. Регулятор подчеркивает необходимость сохранения внутреннего контроля над стратегическими решениями и операционной деятельностью.