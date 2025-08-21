Новости

Продажи чипсов в России упали на 7% в первом полугодии 2025 года

Продажи чипсов в России сократились на 7% в денежном выражении за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен», тенденция связана с изменением потребительских предпочтений в сторону более здорового питания.

«Покупатели активно переходят на полезные для здоровья альтернативы, что отражается на динамике продаж традиционных снеков», – отмечают аналитики рынка.

Несмотря на снижение, чипсы остаются крупнейшей категорией в сегменте закусок, занимая 85,7% рынка в денежном выражении. В натуральном объеме продажи упали на 3,4%, до 121,9 тыс. тонн.


