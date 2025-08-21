Иркутской авиакомпании «Ангара» запретили готовить кадры после крушения Ан-24

Авиакомпании «Ангара» из Иркутска, чей самолет в июле 2025 года потерпел крушение в Амурской области, запретили готовить кадры на базе своего авиационного учебного центра. Соответствующий сертификат аннулировала Росавиация.

«Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих подготовку авиаперсонала», – пояснили в Росавиации.

В частности, компания больше не сможет готовить бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Это связано с выявленными нарушениями. Теперь «Ангара» сможет пользоваться только услугами сторонних сертифицированных авиационных учебных центров.

Трагедия с Ан-24, на борту которого находились 48 человек, случилась 24 июля. Транспорт, который за пять лет четыре раза участвовал в авиаинцидентах, не долетел до пункта назначения и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли: опубликованы их фамилии. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. После этого «Ангару» начали активно проверять. Выявлен ряд нарушений, из-за чего перевозчику запретили обслуживать самолеты. При этом полеты продолжаются.