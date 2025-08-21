ИЭСК подключила к сетям крупнейшую школу Иркутской области

Иркутская электросетевая компания завершила высоковольтные работы на объекте в Ленинском районе Иркутска, обеспечивая ввод в эксплуатацию крупнейшей школы региона.

В микрорайоне Ново-Ленино продолжаются работы по технологическому присоединению к сетям строящегося учебного заведения на 1550 мест. «Иркутская электросетевая компания» завершила высоковольтный этап и приступает к монтажу 24 кабельных линий напряжением 400 вольт общей длиной около трех километров.

В рамках проекта сетевики установили две новые ячейки на подстанции «Бытовая», проложили две линии электропередачи протяженностью около 1,5 км и построили подстанцию с двумя трансформаторами. Запрашиваемая мощность будущей школы составляет 1100 киловатт. Завершение всех работ обеспечит как энергоснабжение объекта на этапе строительства, так и последующее функционирование учреждения.

«Электрообеспечение объекта – это одна из наиболее важных составляющих функционирования дальнейшего школы. Подключение, помимо того, что позволит эксплуатировать школу после ввода, оно и дает необходимую энергию для стройки в том числе», – начальник МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска» Александр Зыбайло.

«В настоящее время технологическое присоединение школы, с нашей стороны, мероприятия в высокой степени готовности. То есть основную часть мы со своей стороны уже выполнили, и ожидаем исполнения обязательств со стороны застройщика для того, чтобы завершить мероприятия. В этом году мы уже присоединили несколько важных объектов – это аэропорт, поликлиника», – сказал директор департамента развития и технологических присоединений ИЭСК Артем Левошко.

С начала года ИЭСК установила рекорд по числу новых подключений – 15 тысяч потребителей, преимущественно из Иркутского и Шелеховского районов. Параллельно с выполнением заявок сетевики проводят модернизацию инфраструктуры: на питающих центрах устанавливаются трансформаторы повышенной мощности, что создает резерв для будущих подключений и снижает риски перегрузок в пиковые периоды.