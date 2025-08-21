Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%

Министерство финансов России разработало законопроект, повышающий ставку НДФЛ для физических лиц со статусом иностранного агента до 30%.

Инициатива уже получила поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Новые правила будут применяться ко всему налоговому периоду, если статус иноагента присвоен хотя бы на один день, пишет газета «Ведомости».

«Иноагенты по сути приравниваются к налоговым нерезидентам, для которых действует повышенная ставка налогообложения», – пояснила юрист Линда Куркулите.

Законопроект также предусматривает лишение иностранных агентов права на налоговые льготы при операциях с недвижимостью. При этом сохраняется возможность применения соглашений об избежании двойного налогообложения для снижения фискальной нагрузки.